Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина, обвиняемого в обходе санкций

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться к властям США в защиту прав российского гражданина Олега Никитина, арестованного 18 сентября 2019 года в городе Саванна (штат Джорджия) по обвинению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщается во вторник в Instagram-аккаунте уполномоченного.

Омбудсмен пишет, что Никитин более восьми месяцев находится в американской тюрьме, за это время он похудел с 82 до 53 кг, "крайне истощен и при этом страдает рядом хронических заболеваний". Его содержат в "буквально пыточных условиях - температура в камере всего 10 градусов, только после вмешательства МИД РФ удалось добиться его перевода в камеру без крыс".

"Нет слов, чтобы выразить мое потрясение и возмущение той информацией, которую сообщила мне его супруга Наталья в ходе личного приема <...> Буду обращаться к властям США и в международные организации в защиту прав Олега Никитина, призываю российских и зарубежных коллег привлечь внимание к этому вопиющему случаю жестокого, бесчеловечного отношения к российскому гражданину, нарушениям норм международного права, принципов гуманизма и справедливости", - говорится в публикации Москальковой.

Она сообщила, что полгода к Никитину не допускали консульских работников, а нанятые за "огромную сумму денег адвокаты пропали вместе с деньгами, которые семья с трудом собрала, продав все". По словам уполномоченного, Никитин 23 года успешно возглавлял компанию, специализирующуюся на реконструкции и строительстве сахарных заводов, занимался благотворительностью. "Олегу Никитину предъявили абсурдные обвинения в шпионаже, работе на российское правительство, попытке обойти американские санкции, хотя он не находится в санкционном списке", - подчеркнула уполномоченный.

Дело россиянина

В декабре 2019 года пресс-служба Министерства юстиции США сообщила о выдвижении обвинений в отношении россиян Олега Никитина и Антона Черемухина из компании KS Engineering, итальянцев Габриэле Виллоне и Бруно Капарини из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американца Дали Бэгроу из компании World Mining and Oil Supply в попытке обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования.

Согласно обвинению, "неназванная компания, находящаяся под контролем российского правительства", якобы заключила контракт с Никитиным и компанией KS Engineering на закупку у американской компании за $17,3 млн газовой турбины Vectra 40G, которая могла быть использована на глубоководной буровой платформе в Арктике. Россияне, по версии обвинения, обратились к посредникам, чтобы экспортировать это оборудование и скрыть информацию о его конечном месте использования.

Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн за нарушение положений закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) и закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).