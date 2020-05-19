Партия Прилепина "За правду" осенью примет участие в выборах в 11 заксобраний

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Партия писателя Захара Прилепина "За правду" намерена в 2020 году принять участие во всех 11 выборах региональных заксобраний, запланированных на единый день голосования 13 сентября, а также в 2021 году в выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе партии.

"В 2020 году партия "За правду" пойдет на выборы в одиннадцать региональных законодательных собраний (в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, в Республике Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе) и в Тамбовскую городскую Думу", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что в формировании партийных списков на выборах партия делает ставку на региональных лидеров, при этом до конца мая будет принято решение об участии лидеров партии в региональных кампаниях.

Партия намерена создать фракции в заксобраниях нескольких регионов и в городской думе Тамбова. "Фракция хотя бы в одном субъекте РФ - первостепенная минимальная задача для получения "парламентской квоты". Она даст возможность участвовать в выборах в Государственную думу 2021 года, минуя процедуру сбора подписей", - добавили в пресс-службе.

На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения, соответствующее уведомление было направлено в Минюст, на основании которого "За правду" получила право участия в выборах.

"Работа в регионах показала востребованность нашей партии. Сочетание левого вектора в экономике и консервативного в социокультурных вопросах - это самый актуальный идеологический посыл на сегодня, - приводится мнение первого заместителя председателя партии Александра Казакова. - Многие люди в нашем лице впервые увидели партию, за которую они готовы отдать свой голос. Поэтому ожидания от выборов - если они будут честными и прозрачными - у нас довольно высокие".

По сообщению пресс-службы, Прилепин поставил задачу в 2020-2021 годах создать отделения во всех регионах России.

Единый день голосования

По предварительным данным, в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ пройдут выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.