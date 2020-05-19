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Выборы президента США - 2020

Ректор МГИМО: Вашингтон после выборов президента едва ли пересмотрит свои подходы к РФ

Анатолий Торкунов при этом отметил, что мировая система все меньше зависит от США и итогов выборов в этой стране

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кто бы ни победил на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, американская администрация вряд ли изменит политику в отношении России. Об этом заявил академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Пока нет оснований ожидать, что американское руководство пересмотрит свои подходы к России. Кто бы из кандидатов ни победил на выборах в ноябре", - сказал он.

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Академик подчеркнул, что мировая система все меньше зависит от США и итогов выборов в этой стране. "Мы продолжаем внимательно анализировать ситуацию. В начале года было больше определенности. По оценкам наших специалистов Андрея Безрукова и Ивана Сафранчука, исход выборов зависел от двух переменных: экономической ситуации в США и способности Демократической партии к мобилизации своей политической базы, - разъяснил Торкунов. - Учитывая, что экономическая ситуация была благоприятной, а демократы не могли оправиться от внутренних конфликтов, шансы действующего президента сохранить свой пост были довольно высоки".

Пандемия внесла свои коррективы, отметил ректор. С одной стороны США сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, а с другой демократы, по крайней мере истеблишмент партии, сплотились вокруг своего кандидата Джозефа Байдена. "Это сокращает шансы [президента США Дональда] Трампа", - считает Торкунов.

По его мнению, нужно принять во внимание, что Трамп пришел к власти на волне недовольства, которое испытывают избиратели по отношению к элите в целом. "Такое недовольство фиксируется не только в США", - отметил он.

Затронул Торкунов и тему развития американо-китайских отношений. "Наши китаисты полагают, что, если ущерб от пандемии для США не будет чрезмерным, а экономический спад продлится недолго, можно ожидать, что их отношения с Китаем вернутся к уже привычному балансированию между сотрудничеством и соперничеством, - сказал он. - Если же дела пойдут плохо и американским политикам на долгий срок понадобится виноватый, то отношения с Пекином будут стремительно ухудшаться".

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