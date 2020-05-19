Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о дистанционном электронном голосовании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании во вторник и рекомендовал палате одобрить на заседании 20 мая ряд законов, предусматривающих внесение изменений в избирательное законодательство, в том числе о возможности дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Поправки предоставляют возможность для избирателя выбрать наиболее приемлемый для себя способ голосования на очередных выборах - проголосовать с использованием бумажного бюллетеня на избирательном участке по месту нахождения, на определенном цифровом избирательном участке с использованием специальных технических средств в случае нахождения избирателя за пределами своего избирательного округа или через интернет для избирателей, проживающих на территории Москвы, при условии подтверждения наличия активного избирательного права.

Изменения предусматривают расширение возможности использования портала государственных и муниципальных услуг для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборные должности и подачи заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Как отметил глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас, возможность голосования по почте предусмотрена законодательством с 2002 года. Кроме того, он отметил, что дискуссия по вопросам дистанционного голосования и голосования на цифровых участках не является новой.

"Единственным существенным опасением в рамках данной дискуссии является необходимость обеспечения достоверности волеизъявления и достоверности в связи с этим при определении итогов голосования. Общественное наблюдение за работой избирательной комиссии, дополнительные гарантии прозрачности избирательных процедур станут действенными мерами по предупреждению высказанных опасений", - считает сенатор.

Он уточнил, что законодатели и правоприменители должны обеспечить доступность голосования при обязательном условии соблюдения тайны голосования и других принципов избирательного права, на решение в том числе этой задачи направлены изменения.

Отсрочка выборов и голосование на цифровых участках в Москве

Кроме того, как пояснил Клишас, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации поправки позволяют отложить выборы. В частности, главы субъекта Российской Федерации.

Также расширяется перечень исключений из принципа всеобщности пассивного избирательного права. Предусматривается, что не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Еще один законом предлагается продлить экспериментальный режим, связанный с голосованием на цифровых избирательных участках, оснащенных специальными техническими средствами, и дистанционным электронным голосованием на выборах всех уровней в Москве. Согласно закону, выборы в таком режиме проводятся только в день голосования 13 сентября 2020 года.

Дистанционное электронное голосование будет осуществляться с помощью программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы. Для участия в нем избиратель должен будет подать заявление в установленном порядке. "Чтобы дистанционное голосование и голосование на цифровых участках проводилось в будущем на постоянной основе, необходимо создать для этого определенные условия. Для этого необходима апробация данных технологий в экспериментальном режиме, проработка механизмов, обеспечивающих тайну голосования и других принципов избирательного права, а также безопасность данных и защиту информации", - отметил Клишас.

По его мнению, это позволит создать условия для дальнейшего тестового использования современных технологий в ходе голосования и сделает процессы подведения итогов и определения результатов голосования максимально объективными.