Захарова: слова США о перемещении ядерного оружия в Европе обостряют отношения РФ и НАТО

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Риторика США о передислокации американского ядерного оружия из Германии в Польшу способствует обострению отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о возможном приближении ядерного оружия НАТО к российским границам.

"Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

"Реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США. Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию", - заявила дипломат.