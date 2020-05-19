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Кабмин поручил ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в РФ

Минспорту поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля и утвердить его состав

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поручило профильным ведомствам ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа Минспорту России совместно с Минкультуры России ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", - отмечается в документе.

Кроме того, Минспорту поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля и утвердить его состав. Указанным распоряжением также признан утратившим силу акт, согласно которому оргкомитет должно было создать упраздненное в январе 2020 года Министерство по делам Северного Кавказа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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