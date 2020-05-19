Рабочая группа в НАО по новому региону предложила вариант объединения трех субъектов

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

"Одно из предложений - это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами", - сказал Чупров.

Он отметил, что в целом отношение жителей округа к объединению с Архангельской областью негативное. "Это реальная картина, но рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе, - добавил собеседник агентства. - Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом".

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.