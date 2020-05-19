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Пандемия коронавируса нового типа
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Российский постпред заявил, что РФ отрицательно относится к угрозам Трампа в адрес ВОЗ

Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия также считает нежелательным и контрпродуктивным возможный выход США из организации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия отрицательно относится к угрозам Вашингтона прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в ходе круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, мы к этому относимся отрицательно. Потому что и мы, и в принципе большинство международного сообщества считает, что ВОЗ - именно та организация, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения. А сейчас приоритетная задача - это борьба с коронавирусом", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Гатилов указал на несостоятельность нападок Вашингтона на международную организацию. "Если они обвиняют ВОЗ в том, что она нетранспарентная и неэффективная организация, то как тогда оценивать ситуацию, что в штаб-квартире ВОЗ, в руководстве ВОЗ, грубо говоря, 90% - это американские эксперты, сидящие на руководящих постах. И уж они-то были прекрасно осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась. Их эксперты участвовали в трех миссиях, которые направлялись в Китай в том числе", - добавил он.

При этом Гатилов отметил, что США - важный игрок на международной арене, важный игрок в системе Всемирной организации здравоохранения. "И было бы очень печально потерять США в качестве партнера, - подчеркнул он. - <...> Было бы очень нежелательно и контрпродуктивно, если бы США приняли решение выйти из организации или каким-то существенным образом сократить ее финансирование. Но мы посмотрим, что реально будет стоять за этими декларациями, письмами и как реально будет развиваться ситуация".

Постпред РФ в Женеве также обратил внимание на то, что на завершившейся сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения почти все лидеры, том числе ближайшие союзники США, решительно выступили в поддержку деятельности ВОЗ как координирующего центра в области здравоохранения. "Поэтому наша задача должна стоять не в том, чтобы развалить эту организацию, а с тем, чтобы ее укрепить совместными действиями, особенно в этот ответственный момент, который мы переживаем", - добавил Гатилов.

Претензии Вашингтона

Президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней.

14 апреля он же заявил, что США приостановили перевод взносов ВОЗ, отметив тогда, что деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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