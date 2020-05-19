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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров прокомментировал отправку аппаратов ИВЛ в Россию из США

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон направляет Москве аппараты ИВЛ на безвозмездной основе, как ранее это сделала Россия

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. США направляют в качестве помощи России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на безвозмездной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

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"Нашими американскими партнерами планируются два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений Российской Федерации. Надеюсь, что они будут помогать преодолевать нынешнюю ситуацию. И в случае с нашей помощью, и в случае этих поставок речь идет о безвозмездной помощи. Мы оплатили свои поставки, а американская сторона оплачивает аппараты искусственной вентиляции легких", - сказал он.

По словам министра, такое предложение президента США Дональда Трампа, оглашенное в телефонном разговоре с российским лидером Владимиров Путиным, "было чистосердечным и искренним".

Речь идет о 200 аппаратах ИВЛ. Изготовленные в США первые 50 аппаратов будут готовы к отправке в среду. В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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