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Лавров заявил, что Россия предложила возобновить встречи глав правительств стран Балтики

Глава МИД РФ отметил, что Москва в рамках механизма СГБМ предложила комплекс мер по укреплению сотрудничества в регионе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия выступила с предложением о возобновлении встреч глав правительств Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи СГБМ.

"Мы выступили за возобновление встреч глав правительств СГБМ, так как это была полезная практика, позволявшая предметнее и конкретнее посмотреть на различные аспекты нашей совместной деятельности, - сказал он. - Предложили также вернуться к практике проведения координационных встреч северных региональных советов, среди которых СГБМ, Арктический совет, Совет Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР), Совет министров северных стран с участием также партнерств, созданных в рамках "Северного измерения".

Лавров отметил, что Россия в рамках механизма СГБМ предложила комплекс мер по укреплению сотрудничества в регионе. 

"Обстоятельно поговорили о влиянии кризиса, который вызван коронавирусной инфекцией, на многостороннее взаимодействие в нашем общем регионе. Все участники были едины в том, что нынешняя ситуация оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений и требует переосмысления подходов деятельности, в том числе и многосторонних структур, - сказал Лавров. - Мы призвали партнеров подумать о системных шагах, которые позволили бы консолидировать усилия по поиску региональных ответов на проявляющиеся в регионе глобальные вызовы. Предложили в рамках механизма СГБМ комплекс конкретных мер по укреплению балтийского сотрудничества".

"Например, подчеркнули важность разработки нового стратегического документа для Балтийского региона, который определил бы цели и задачи нашего взаимодействия на десятилетие, которое начнется с 2021 года. Как раз тогда будет истекать срок действия нынешней Литовской декларации, в которой в 2010 году были заложены основные направления деятельности совета на текущую десятилетку", - пояснил глава МИД РФ.

Лавров указал, что на участники заседании подтвердили роль СГБМ как ключевого механизма многосторонней и межправительственной кооперации, который "содействует формированию в регионе пространства доверия, стабильности и устойчивого развития". "Констатировали, что двумя основополагающими элементами взаимодействия в рамках совета остаются политический диалог и практическое сотрудничество, реализация конкретных проектов", - подчеркнул министр.

Противодействие терроризму

Лавров сообщил, что Россия предлагает включить вопрос противодействия терроризму в мандат группы личных представителей глав правительств стран Балтийского региона по борьбе с трансграничной организованной преступностью. 

По его словам, упомянутая группа остается эффективным механизмом в борьбе с организованной преступностью, а "ее работа востребована не только в плане обмена мнениями и информацией по вопросам совместного противостояния криминальным угрозам, но и в части организации и проведения совместных оперативных мероприятий, которые дают практический результат и организуются по линии полицейских, пограничных и таможенных служб".

"Мы высказались в пользу того, чтобы распространить мандат этой группы также и на противодействие терроризму, учитывая, что террористические и экстремистские группировки очень часто финансируются за счет криминальных доходов", - подчеркнул глава МИД РФ.

Совет государств Балтийского моря создан в 1992 году. В него входят Россия, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. В его работе принимает участие Еврокомиссия, ряд стран имеет статус наблюдателей.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЭстонияШвецияГерманияДанияФинляндияИсландияЛатвияЛитваНорвегияРоссияПольша
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Лавров: Россия сомневается в реализации плана США по перемещению ядерного оружия в Европе
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