Главой Пятигорска назначен Дмитрий Ворошилов, исполняющий обязанности градоначальника

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты думы Пятигорска назначили главой города Дмитрия Ворошилова, который с 22 апреля временно исполнял обязанности главы города-курорта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в администрации Пятигорска.

"Депутаты городской думы на заседании во вторник главой Пятигорска тайным голосованием выбрали Дмитрия Ворошилова", - сказал собеседник агентства.

На должность главы города претендовали заместитель главы администрации Пятигорска Денис Бельчиков; Дмитрий Ворошилов; финансовый директор ООО "ЮФО-Оптторг" Олег Шпунт.

22 апреля в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.

Биография

Дмитрий Ворошилов родился в 1972 году в городе Минеральные Воды Ставропольского края. В 1996 году окончил Институт управления и права по специальности "Бакалавр менеджмента". В 2001 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Финансы и кредит". В 2003 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

В 2004 году окончил ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет по специальности "Антикризисное управление". Имеет ученую степень - кандидат социологических наук. В 2006-2009 годах был заместителем председателя думы Пятигорска. С 2009 года по 2019 год занимал различные руководящие должности в администрации Пятигорска, затем был назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.