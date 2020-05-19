Патрушев 20 мая по видеосвязи обсудит вопросы нацбезопасности в регионах ПФО

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду, 20 мая, проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Совещание пройдет в режиме видеосвязи", - отметили в пресс-службе. В видеоконференции примут участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов Поволжья и представители федеральных министерств и ведомств.

В состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов: шесть республик (Башкирия, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия), Пермский край и семь областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская).

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Ранее эти мероприятия организовывались в одном из городов того или иного округа, однако из-за ситуации с коронавирусом сейчас такие заседания проводятся с помощью видеосвязи. Предыдущий такой видеоселектор состоялся 10 апреля, на нем обсуждались вопросы нацбезопасности в регионах Урала.