СБ ООН 21 мая проведет видеоконференцию с жителями Крыма

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первая неформальная видеоконференция Совбеза ООН, в которой примут участие жители Крыма, пройдет в четверг, 21 мая. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск - прим. ТАСС) СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма", - написал Полянский в Twitter.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.