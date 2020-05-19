{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МИД России усомнился в реализации плана США по перемещению ядерного оружия в Европе

Ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявил о возможном приближении ядерного оружия НАТО к российским границам
Описание
© Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва сомневается, что Вашингтон реализует на практике план по передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о возможном приближении ядерного оружия НАТО к российским границам.

На эту тему
Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?

"Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором НАТО обязалась не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса. Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что обсуждение американскими послами шагов крупных европейских стран в сфере, относящейся к суверенитету этих стран, "говорит больше о происходящем в сфере стратегической стабильности, нежели сама гипотетическая вероятность переезда американского оружия". "Для меня самое приметное, если хотите, в этой истории заключается не в ядерном оружии, а в том, как свободно послы США в европейских странах не просто излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания", - подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика Вашингтона по этому вопросу способствует обострению отношений между Россией и НАТО. По ее словам, Мосбахер фактически выступила с ультиматумом в адрес ФРГ в ответ на дискуссию относительно целесообразности дальнейшего размещения ядерного оружия США в Германии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПольша
Реклама на ТАСС
СФ не будет проводить внеплановое пленарное заседание на следующей неделе
Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что очередное заседание СФ состоится по графику, 2 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС