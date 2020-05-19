Глава МИД России усомнился в реализации плана США по перемещению ядерного оружия в Европе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва сомневается, что Вашингтон реализует на практике план по передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о возможном приближении ядерного оружия НАТО к российским границам.

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"Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором НАТО обязалась не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса. Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что обсуждение американскими послами шагов крупных европейских стран в сфере, относящейся к суверенитету этих стран, "говорит больше о происходящем в сфере стратегической стабильности, нежели сама гипотетическая вероятность переезда американского оружия". "Для меня самое приметное, если хотите, в этой истории заключается не в ядерном оружии, а в том, как свободно послы США в европейских странах не просто излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания", - подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика Вашингтона по этому вопросу способствует обострению отношений между Россией и НАТО. По ее словам, Мосбахер фактически выступила с ультиматумом в адрес ФРГ в ответ на дискуссию относительно целесообразности дальнейшего размещения ядерного оружия США в Германии.