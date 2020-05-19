Лавров прокомментировал разработку в США "супер-пупер ракеты"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Администрация США заменяет стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством великих держав, тем самым формируя концепцию противостояния. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС о разработке "супер-пупер" американской ракеты.

"В США у нынешней администрации концептуально понятие "стратегическая стабильность" исчезает из лексикона, и вместо стратегической стабильности как цели, к которой нужно стремиться в отношениях между нашими странами и в отношениях между всеми ведущими державами мира, вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин "стратегическое соперничество великих держав". То есть концептуально закладывается противостояние, а не стабилизация обстановки", - сказал он.

Лавров добавил, что для понимания причин такой трансформации концептуальных терминов "необходим прямой диалог, которого пока, к сожалению, нет".

Также Лавров сообщил, что Россия и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем США Майклом Помпео договорился установить контакты между спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"У них состоялся телефонный разговор 8 мая - такой "пристрелочный", ознакомительный разговор. Американцы обещали, что, как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию, уже для обсуждения существа проблем стратегической стабильности - и "суперов", и "пуперов" (ранее президент США Дональд Трамп заявил о разработке в стране "супер-пупер-ракеты" - прим. ТАСС), и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями, с участием соответствующих представителей министерств обороны, служб безопасности, в межведомственном формате. Так что ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - сказал Лавров.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что создаваемая в США "супер-пупер-ракета" будет развивать скорость в 17 раз выше всех существующих на данный момент, Лавров отметил, что не хочет вдаваться в технические подробности. "Я не являюсь обладателем технических специальных знаний, которые позволяют измерять скорость звука и количество скоростей звука в том или ином изделии. <...> Я не хочу в эту дискуссию вторгаться, я занимаюсь тем, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами не омрачались новыми проблемами", - пояснил он, отметив, что диалог о стратегической стабильности является одной из областей, в которой отношения между Россией и США нуждаются "в существенном улучшении".