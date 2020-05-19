{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров прокомментировал разработку в США "супер-пупер ракеты"

Глава МИД России считает, что администрация США заменяет стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством великих держав, тем самым формируя концепцию противостояния

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Администрация США заменяет стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством великих держав, тем самым формируя концепцию противостояния. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС о разработке "супер-пупер" американской ракеты.

"В США у нынешней администрации концептуально понятие "стратегическая стабильность" исчезает из лексикона, и вместо стратегической стабильности как цели, к которой нужно стремиться в отношениях между нашими странами и в отношениях между всеми ведущими державами мира, вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин "стратегическое соперничество великих держав". То есть концептуально закладывается противостояние, а не стабилизация обстановки", - сказал он.

Лавров добавил, что для понимания причин такой трансформации концептуальных терминов "необходим прямой диалог, которого пока, к сожалению, нет".

Также Лавров сообщил, что Россия и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем США Майклом Помпео договорился установить контакты между спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"У них состоялся телефонный разговор 8 мая - такой "пристрелочный", ознакомительный разговор. Американцы обещали, что, как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию, уже для обсуждения существа проблем стратегической стабильности - и "суперов", и "пуперов" (ранее президент США Дональд Трамп заявил о разработке в стране "супер-пупер-ракеты" - прим. ТАСС), и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями, с участием соответствующих представителей министерств обороны, служб безопасности, в межведомственном формате. Так что ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - сказал Лавров.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что создаваемая в США "супер-пупер-ракета" будет развивать скорость в 17 раз выше всех существующих на данный момент, Лавров отметил, что не хочет вдаваться в технические подробности. "Я не являюсь обладателем технических специальных знаний, которые позволяют измерять скорость звука и количество скоростей звука в том или ином изделии. <...> Я не хочу в эту дискуссию вторгаться, я занимаюсь тем, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами не омрачались новыми проблемами", - пояснил он, отметив, что диалог о стратегической стабильности является одной из областей, в которой отношения между Россией и США нуждаются "в существенном улучшении".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
Реклама на ТАСС
СФ не будет проводить внеплановое пленарное заседание на следующей неделе
Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что очередное заседание СФ состоится по графику, 2 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС