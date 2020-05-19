МИД РФ: порядок оказания ЕС гуманитарной помощи Сирии несет явную политическую подоплеку

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Разъяснения Еврокомиссии о порядке оказания гуманитарной помощи Сирии во время пандемии коронавируса имеют политический окрас и сводят на нет медицинские поставки в арабскую республику. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Если повнимательнее вчитаться в еэсовские инструкции, то заметна их неприкрытая политическая подоплека. На фоне признания того, что санкции "могут влиять на способность государств к противодействию коронавирусной инфекции", перспективы гуманитарных и медицинских поставок в Сирию по линии ЕС, по сути, сведены на нет целым рядом ограничений", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади указали на то, что более 300 сирийских физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки ЕС, практически отрезаны от возможности получить такую помощь. "Прежде чем вступить с ними в прямое взаимодействие, еэсовским экономическим операторам придется предоставить компетентным национальным органам своих стран исчерпывающие доказательства, что поставляемая медицинская продукция не позволит упомянутым лицам получить прибыль от ее перепродажи или использовать ее не по прямому назначению. Кроме того, без предварительного разрешения национальных органов ЕС нельзя открывать счета в сирийских банках для проведения платежей за медицинские поставки", - пояснили в МИД РФ.

Кроме того, обусловлен и перечень допустимых к поставке в Сирию медицинских товаров. "В частности, если говорить об обычных средствах индивидуальной защиты, отнесенных ВОЗ к числу жизненно важных, таких как медицинские маски, перчатки, защитные костюмы, а также об аппаратах ИВЛ и дезинфицирующих средствах, то их поставка сирийцам вроде бы не запрещена. Но разъяснения Еврокомиссии на этот счет сопровождаются настораживающими оговорками - "в принципе" и "как правило". Дабы не навлечь на себя обвинения в продаже товаров двойного назначения, поставщикам опять же рекомендовано заблаговременно согласовывать свои действия с национальными компетентными органами", - отметили в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на то, что в Брюсселе вызывают сомнения даже базовые компоненты наиболее распространенных спиртовых антисептиков, как этанол и изопропанол. "Откровенно абсурдно смотрятся оправдания еврочиновников, будто с помощью этих веществ могут осуществляться некие внутренние репрессии, включая химические атаки. В общем, очевидно, что подобные разъяснения нацелены не на оказание гуманитарной помощи сирийцам, а, скорее, призваны демотивировать еэсовских операторов, в деталях обрисовав им стоящие на пути возможных поставок бюрократические препоны. Иными словами, вновь предпринята попытка создать видимость "гуманности" еэсовских санкций, которые на практике сводятся к коллективному наказанию сирийцев, проживающих в подконтрольных правительству районах", - подчеркивается в комментарии.

В Москве считают проявлением цинизма тот факт, что сирийская оппозиция и регионы страны, которые не находятся под контролем правительства президента Сирии Башара Асада, не подпадают под эти ограничения. "Это прямое нарушение международных принципов беспристрастности и нейтральности гуманитарного содействия, закрепленных, помимо прочего, в Договоре о функционировании ЕС (ст. 214). Призываем Европейский союз отказаться от практики односторонних санкций в отношении Сирии. Предлагаем Брюсселю проявить солидарность с многострадальным народом этой страны и вместе противостоять опасному вызову, затронувшему всех без исключения", - заключили в российском дипведомстве.