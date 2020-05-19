СФ не будет проводить внеплановое пленарное заседание на следующей неделе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на следующее после 20 мая пленарное заседание по согласованному ранее графику - 2 июня, внеплановое заседание на следующей неделе решили не проводить. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что палата может провести внеплановое пленарное заседание в пятницу, 29 мая для обсуждения накопившихся вопросов.

"Совет палаты обсудил дату следующего пленарного заседания и принял решение не проводить дополнительное заседание на следующей неделе. Очередное заседание СФ состоится по графику, 2 июня", - сказал Тимченко по итогам обсуждения вопроса на Совете палаты.