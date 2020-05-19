Небензя назвал сфабрикованным доклад экспертов ООН о деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии

ООН, 19 мая. /ТАСС/. Доклад группы экспертов комитета ООН о деятельности в Ливии наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" оперирует сфабрикованными данными с целью дискредитировать российскую политику в этой стране. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

"Еще раз: в Ливии нет российских военных", - сказал дипломат, отметив, что в Ливии присутствуют военнослужащие других стран. "Если вам так хочется об этом услышать, я могу раскрыть их названия, и вы будете удивлены", - добавил он. По его словам, "большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии".

"Мы обеспокоены тем, что конфиденциальный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям "утек" в прессу, - подчеркнул Василий Небензя. - Это не первый раз, когда происходят подобные случаи, и мы просим секретариат [ООН] провести расследование данного инцидента".

Он также обратил внимание на то, что многие интернет-ссылки, содержащиеся в докладе, не работают. "Невозможно проверить достоверность представленной там информации, особенно основанной на "конфиденциальных дискуссиях", - добавил Небензя. "Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые "раненые" на самом деле здоровы, - подчеркнул он. - Все это можно проверить".

О докладе

Ранее ряд СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад экспертной группы ООН опубликовал информацию о деятельности наемников, сражающихся на стороне противоборствующих сторон в Ливии.

На заседании Совета Безопасности дипломаты некоторых западных стран выступили с критикой деятельности ЧВК "Вагнер", ссылаясь на данные из доклада. В частности, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что "деятельность группы "Вагнер" усугубляет конфликт и продлевает страдания ливийцев". В свою очередь постпред Ливии Тахир ас-Сунни заявил, что в стране сражаются наемники из многих стран, "в том числе из Чада, Судана, Сирии и связанные с группой "Вагнер".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.