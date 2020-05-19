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Вице-спикер Епифанова не считает нужным привлекать Коми к процессу объединения регионов

Ольга Епифанова заявила, что необходимо сначала разобраться с двумя регионами, прежде чeм говорить о третьем

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Республику Коми преждевременно привлекать к процессу объединения с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), которая входит в состав рабочей группы по интеграции двух субъектов РФ.

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Ранее во вторник руководитель рабочей группы Матвей Чупров сообщил ТАСС, что ее члены предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми.

"В слиянии Архангельской области с НАО видят целесообразность в части выстраивания эффективной системы управления малочисленным регионом, развития его инфраструктуры и инфраструктуры Севморпути, строительства порта Индига. В этой модели у республики Коми нет сколь-нибудь значимой роли. Надо сначала разобраться с двумя регионами, прежде чeм говорить о третьем", - заявила она ТАСС.

По ее словам, процесс интеграции Архангельской области и НАО, "если он и состоится, будет непростым и небыстрым". "Очень много вопросов. Важно найти справедливое решение, соблюсти баланс интересов людей и экономик", - подчеркнула парламентарий. "Не исключаю, что заявление про объединение трех регионов носило несколько эмоциональный характер", - сказала Епифанова.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

НАО является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.

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