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Патрушев по видеосвязи обсудит актуальные вопросы нацбезопасности в Приволжье

В совещании примут участие полпред президента России в округе ПФО Игорь Комаров, главы регионов Приволжье, а также представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, мероприятие пройдет в режиме видеосвязи.

В совещании примут участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов Приволжья и представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Ранее эти мероприятия организовывались в одном из городов того или иного округа, однако из-за эпидемиологической ситуации сейчас такие заседания проводятся с помощью видеосвязи. Предыдущий такой видеоселектор состоялся 10 апреля, на нем обсуждались вопросы нацбезопасности в регионах Урала.

Традиционно на подобных мероприятиях Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит также итоги реализации решений, принятых на предыдущем совещании под его руководством в том же федеральном округе. На территории ПФО секретарь Совбеза в прошлый раз проводил выездное заседание в Ижевске в марте 2019 года, тогда обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и тема диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По итогам совещания были, в частности, поставлены задачи, направленные на вовлечение оборонных заводов в реализацию нацпроектов, продвижение высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на внутрироссийском и внешнем рынках, а также на активизацию подготовки кадров для диверсификации в ОПК.

В состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов: шесть республик (Башкирия, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия), Пермский край и семь областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская).

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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