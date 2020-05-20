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Кризис в Сирии

Небензя призвал Запад забыть о расширении числа пунктов доставки помощи в Сирию

Гуманитарное содействие должно осуществляться в координации с Дамаском, отметил постпред России при ООН

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Гуманитарное содействие Сирии должно осуществляться в координации с Дамаском, поэтому нет необходимости возвращать закрытые трансграничные пункты помощи. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности (СБ) по видеосвязи постпред России при ООН Василий Небензя.

Решение СБ ООН о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года. В январе этого года Совет продлил соответствующую резолюцию на полгода, но число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух. В Москве неоднократно заявляли о необходимости полного сворачивания механизма трансграничной помощи Сирии, так как многие территории были возвращены под контроль Дамаска.

"Не теряйте время на попытки открыть закрытые пункты, - сказал постпред. - Управление ООН по гуманитарным вопросам нужно призывать работать с Дамаском, чтобы находить пути доставки помощи через открытые трансграничные пункты, а также через саму Сирию".

Небензя напомнил коллегам, что трансграничный механизм, который подразумевал доставку помощи в регионы, неподконтрольные Дамаску, изначально носил временный характер. "Не делайте вид, что вы не знаете об этом. Перестаньте руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - призвал он.

Представители Великобритании и США в ходе встречи активно выступили за возвращение для использования ООН пограничного перехода Эль-Ярубия (на границе Сирии и Ирака), который был исключен из резолюции Совбеза в январе. "Мы призываем Российскую Федерацию отложить политику в сторону и позволить временно продлить трансграничную помощь северо-востоку, чтобы уберечь жизни сирийцев от возрастающей угрозы COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - заявила постпред США Келли Крафт.

Теги
СШАСирияВеликобританияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий АлексеевичКрафт, Келли
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