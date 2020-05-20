Российское посольство потребовало от Bloomberg опровержения материала о коронавирусе в РФ

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения и извинений за материал о коронавирусе в РФ. Как заявили во вторник в диппредставительстве, в материале приводятся некорректные данные о количестве больничных коек в России.

"Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз отличилось авторитетное агентство Bloomberg. Поток голословных политизированных обвинений автор статьи решила подкрепить статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и странах ОЭСР в 2013 году (8,2 против 3,8)", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии. Согласно реальной статистике Всемирного банка, в РФ в 2013 году на 1 тыc. человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР - 3,8, однако в статье на сайте агентства Bloomberg эти цифры приведены наоборот: 3,8 в РФ и 8,2 в ОЭСР.

"Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. <...> Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: "недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием". Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР", - поясняет посольство. "Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам", - добавили в дипмиссии.

"Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные "фокусы" псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью. Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19".