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Посол России в Китае подтвердил планы открытия генконсульства в Ухане

В консульский округ войдут провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. МИД России планирует открыть генеральное консульство РФ в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай). Об этом в среду на брифинге в формате видеоконференции заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор: еще когда не было города Ухань, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны - там было генеральное консульство. Кстати сказать, российский МИД уже принял решение по восстановлению генерального консульства нашей страны в городе Ухань. Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухань", - подчеркнул он.

"Я очень рад тому, что в целом в провинции Хубэй и в городе Ухань восстанавливается нормальная жизнь. Врачи вернулись домой, в больницах города Ухань уже не осталось людей, которые болеют [в связи с] коронавирусом. В целом жизнь нормализовалась. В целом это очень хорошо", - отметил Денисов.

В сентябре 2015 года Россия и КНР договорились открыть генконсульства во Владивостоке, Казани, Харбине и Ухане. Консульский округ в Харбине включает в себя провинцию Хэйлунцзян и Хулунбуирский аймак района Внутренняя Монголия. В консульский округ генконсульства РФ в Ухане войдут провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.

В настоящее время в Китае функционируют консульский отдел посольства России в Пекине, а также генконсульства РФ в Гонконге, Гуанчжоу, Харбине, Шанхае и Шэньяне.

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