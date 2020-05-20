В Иркутской области самовыдвиженцы смогут участвовать в выборах губернатора

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Иркутской области в среду приняли законопроект, который разрешает участвовать в выборах губернатора региона самовыдвиженцам, передает корреспондент ТАСС.

Ранее претендовать на пост губернатора в Иркутской области могли только кандидаты, выдвинутые политическими партиями или другими избирательными объединениями.

"Решение принято", - сообщил результат голосования председатель заксобрания Александр Ведерников.

Автором законодательной инициативы стал депутат Евгений Сарсенбаев. Представляя законопроект, он сообщил, что самовыдвиженцам для регистрации в качестве кандидатов нужно будет собрать 0,5% подписей избирателей от общего числа избирателей, проживающих в регионе. Как сообщается на сайте избирательной комиссии Иркутской области, на 1 января 2020 года численность избирателей в Приангарье составляет 1 млн 861 тыс. 205 человек.

Кроме того, депутаты приняли законопроект, которым вдвое увеличивается размер избирательного фонда кандидата в губернаторы Иркутской области. Теперь сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 120 млн рублей. Ранее эта сумма была ограничена 60 млн руб.

В сентябре 2020 года в Иркутской области должны состояться выборы губернатора в связи с тем, что 12 декабря 2019 года предыдущий глава региона, коммунист Сергей Левченко подал в отставку. Врио губернатора был назначен Игорь Кобзев, который ранее работал заместителем главы МЧС России.

В новость были внесены изменения (8:21 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.