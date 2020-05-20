Посол РФ в КНР объяснил критику ВОЗ со стороны некоторых стран политическими целями

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Некоторые страны используют критику деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве политического инструмента. Об этом заявил в среду на брифинге в формате видеоконференции посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Мы видим, с большим сожалением, что вместо того, чтобы помогать ВОЗ играть свою координирующую роль в мире, некоторые силы ради мелких политических целей пытаются критиковать эту организацию, используя эту критику как средство политической борьбы. Это вызывает очень большое сожаление. Поэтому в этом вопросе Китай, Россия, другие страны мира должны объединить усилия, чтобы не позволить разрушить те координационные механизмы, которые есть, и помочь развивать эти механизмы дальше", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса появляются новые возможности для развития взаимодействия в медицинской сфере. "Так или иначе для нас открывается большое поле сотрудничества и на двусторонней основе между двумя странами, и в региональном масштабе, потому что и Китай, и Россия расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в глобальном масштабе, потому что мы - часть большого мира. Так что надо просто работать, ставя перед собой главную цель, не пытаясь отвлекаться на разного рода мелкие политические интриги", - заключил дипломат.

Сотрудничество РФ и Китая

Сотрудничество России и Китая во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции еще раз продемонстрировало высокий уровень доверия между двумя странами, заявил посол РФ.

"Сама по себе тема сотрудничества в борьбе с эпидемиями, в борьбе с неведомыми болезнями, требующая серьезных научных исследований, серьезных усилий медицинских центров наших стран - это весьма специфическая область, и для того, чтобы сотрудничать в ней эффективно, нужно друг другу доверять. Как раз практика этого года и показала, что наши специалисты, наши страны, наши органы здравоохранения, органы санитарного контроля находятся в тесном контакте, доверяют друг другу, готовы работать вместе", - подчеркнул Денисов.

Он также отметил, что атмосфера двусторонних отношений и их характер позволят развивать взаимодействие между двумя странами в медицинской сфере в будущем. "Мы интенсивно обмениваемся делегациями, обмениваемся результатами исследований, мы сотрудничаем и на коммерческой основе, наша страна закупает в Китае довольно большое количество медицинских изделий, и эта область сотрудничества будет развиваться и дальше. Я уверен, что даже когда мы покончим с эпидемией, когда мы справимся с той угрозой, с которой столкнулись в этом году, наше сотрудничество в противоэпидемической области будет продолжать развиваться", - заявил Денисов.

Заявления Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

До этого, 14 апреля, Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Позднее удалось установить возбудитель болезни, им оказался новый коронавирус. Вспышка вызываемого им заболевания распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли.