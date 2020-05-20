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Совфед прекратил сенаторские полномочия экс-губернатора Рязанской области Ковалева

Олег Ковалев умер в ночь на 11 мая от остановки сердца после продолжительной болезни

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Ковалева, который скоропостижно умер в ночь на 11 мая на 72-м году жизни. Сенаторы почтили его память минутой молчания.

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Ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал ТАСС, что Ковалев умер от остановки сердца, к которой привела продолжительная болезнь.

Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 года, в феврале 2017 года досрочно сложил полномочия. В сентябре 2017 года был назначен сенатором от региона, входил в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Теги
Ковалев, Олег ИвановичРоссияРязанская область
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