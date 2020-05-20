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Совфед призвал зарубежные парламенты не допускать искажения правды о Второй мировой войне

В Совете Федерации также призвали поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - общим всемирным мемориалом человечества

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял обращение к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом, в котором призвал не допускать искажений исторической правды и противодействовать прославлению фашистов и националистов.

"Совет Федерации... обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом не допускать искажений исторической правды, противодействовать прославлению бывших членов организации "Ваффен СС", нацистского, фашистского, бандеровского и им подобных националистических движений и их нынешних наследников и продолжателей, привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей, допускает отрицание Холокоста и истребления нацистами так называемых неарийских народов, прославляет нацистских палачей. Наш общий долг - не просто чтить память погибших за свободу и мир на Земле, а всеми силами защищать сегодня то правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни", - говорится в принятом в среду обращении.

СФ также призвал вновь осмыслить бесценное достояние человеческой цивилизации, "каким является Победа во Второй мировой войне сил антигитлеровской коалиции и всех сражавшихся на ее стороне над общим врагом - нацизмом и его пособниками". "Отмечая особое значение антигитлеровской коалиции как уникального исторического объединения усилий государств с различными политическими системами в противодействии общечеловеческой угрозе, Совет Федерации приветствует совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе от 25 апреля 2020 года, в котором говорится: "Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели", - отмечается в обращении СФ.

Признание Победы всемирным наследием человечества

Члены Совфеда обращают внимание, что государства, на территориях которых происходили сражения Второй мировой войны, несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям. "В связи с этим Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств и народы мира поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - общим всемирным мемориалом человечества, уже поддержанную многими межпарламентскими организациями", говорится в документе.

Парламентарии убеждены, что любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории, "они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла".

Совет Федерации "решительно осуждает стремление отдельных политических сил в мире выгородить истинных виновников войны, преуменьшить роль СССР в разгроме нацизма, реабилитировать тех, кто противостоял освободителям вместе с гитлеровскими палачами, служил нацистскому оккупационному режиму в европейских странах, участвовал в чудовищном Холокосте и иных преступлениях против человечности". "75 лет в истории человечества - не самый большой срок, но уроки этой части истории, еще живой в памяти тех, кто ее вершил своим подвигом, не могут быть забыты, иначе самые страшные ее страницы повторятся вновь. Никто не вправе предавать память предков в угоду мелкой и быстротекущей политической конъюнктуре, сколь заманчивой она ни казалась бы", - говорится в обращении.

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