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ЦИК передал думский мандат от ЛДПР главе аппарата фракции Березину

Центризбирком решил зарегистрировать Никиту Березина депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Центризбирком России постановил передать вакантный мандат экс-депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе аппарата думской фракции в нижней палате парламента Никите Березину. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Березину Никите Владимировичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Березина депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора. 12 мая нижняя палата досрочно прекратила его полномочия. Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышов, Борис Александрович
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