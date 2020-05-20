ЦИК передал думский мандат от ЛДПР главе аппарата фракции Березину

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Центризбирком России постановил передать вакантный мандат экс-депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе аппарата думской фракции в нижней палате парламента Никите Березину. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Березину Никите Владимировичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Березина депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора. 12 мая нижняя палата досрочно прекратила его полномочия. Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года.