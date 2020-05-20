Матвиенко: генпрокурор пообещал "не карать" главврачей из-за проблем с выплатами медикам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заверил, что надзорные органы не будут применять карательные меры к главным врачам из-за проблем с выплатами медикам за борьбу с коронавирусом. Об этом заявила в среду на заседании Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

На заседании член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов заявил, что уже есть случаи возбуждения уголовных дел в отношении главных врачей, "во многих субъектах РФ Следственный комитет, прокуратура начали очень активно проверять больницы".

"В данной ситуации я бы хотел защитить главных врачей и медицинских работников. Им сейчас нужно не на эти запросы отвечать, не объясняться перед Следственным комитетом и прокуратурой, а заниматься организацией здравоохранения. Я призываю эти перегибы не применять, максимально деликатно правоохранительным органам проводить эти проверки", - подчеркнул Леонов.

"Мы разговаривали как раз сегодня утром с генеральным прокурором РФ на эту тему в том ключе, в котором вы сказали. Генеральный прокурор подтвердил, что никаких карательных и иных мер предприниматься не будет, а действия прокуратуры будут направлены на предупреждение, профилактику, оказание содействия и обеспечение своевременной выплаты медикам в соответствии с поручением президента, тревогу вашу разделяю", - отреагировала Матвиенко.

Леонов также обратил внимание, что ранее было принято постановление правительства, с учетом которого региональные министерства здравоохранения, главные врачи начали выплачивать стимулирующие надбавки медицинским работникам. По его словам, при этом министерство здравоохранения РФ не выпустило никаких методических рекомендаций, разъяснительных писем, каким образом начислять данные выплаты.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.