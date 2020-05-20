Никонов станет координатором депутатской группы дружбы с Конгрессом США

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов (фракция "Единая Россия") займет пост координатора депутатской группы по связям с парламентом США, сообщил в среду корреспонденту ТАСС источник в нижней палате парламента.

"Вячеслав Никонов станет координатором группы дружбы [с Конгрессом США]", - сказал собеседник агентства, отметив, что Никонов является опытным американистом и прекрасно владеет международной тематикой.

На посту координатора Никонов сменит другого депутата-единоросса Ингу Юмашеву. Возглавляет группу первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.