Памфилова: новая технология электронного голосования будет испытана на выборах в регионах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что комиссия по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) выбрала предпочтительную технологию для проведения дистанционного электронного голосования на региональных выборах в предстоящий единый день голосования, который планируется 13 сентября.

"Я по поводу НИОКРов (по электронному голосованию - прим. ТАСС) сейчас все объясню, они прошли. Мы выбрали технологию предпочтительную, на основе которой мы предполагаем в грядущих региональных выборах ее обкатать как модель. Это не касается совершенно технологии московской, мы выбрали другую технологию предварительно", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, ЦИК выбрал данную технологию совместно с Ростелекомом и Минкомсвязью. "Мы разработали алгоритм действий. Нам сейчас такие возможности законодатель предоставляет. То есть мы на грядущих региональных выборах в единый день голосования к этому моменту, если будем готовы, то какие-то пилотные проекты можем осуществить, будем обкатывать эту технологию", - отметила глава ЦИК, добавив, что испытать новую технологию будут готовы "один, два или три региона".

Госдума на пленарном заседании 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Ко второму чтению документа профильный комитет также одобрил поправку, которая вводит возможность проведения дистанционного электронного голосования, а также голосования по почте на федеральном уровне. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

Защита прав избирателей

Памфилова заявила, что изменения в соглашении между ЦИК и МВД РФ является дополнительным элементом защиты прав избирателей и их кандидатов.

Памфилова и глава МВД РФ Владимир Колокольцев в понедельник подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии комиссии и министерства в ходе избирательных кампаний. В частности, теперь территориальные органы МВД обязаны четко указывать основание для выбраковки подписей в поддержку кандидатов.

"Мы соблюли баланс между тем, чтобы не нарушать закон о персональных данных, но, с другой стороны, конкретизировали вот эту информацию, по итогам проверки которая помогала бы нашим кандидатам исправлять и четко понимать, где допущены технические ошибки, и исправлять их. Фактически, это один из дополнительных элементов защиты наших избирателей и наших кандидатов", - сказала Памфилова.

По ее словам, необходимость в изменениях возникла в связи с тем, что "было много претензий со стороны кандидатов и избирателей при сборе и проверке подписей". "Такое соглашение было подписано, учли замечания экспертов, партий по этому поводу, к этому всему подошли очень серьезно", - добавила глава ЦИК.

Она напомнила, что документом "установлены новые, обязательные к исполнению требования к формам запросов избирательных комиссий о проверке сведений, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов, а также к содержанию ответов правоохранительных органов, предоставляемых по результатам проведенных проверок".

"Мы предлагаем, МВД с этим согласилось, использовать очень четкий, однозначный формат ответа, если фамилия не соответствует - значит не соответствует фамилия, если не соответствует имя - значит не соответствует имя, если не соответствует серия и номер паспорта - надо четко это указывать", - добавила председатель ЦИК.