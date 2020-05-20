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Врио главы Чувашии не отказывался от членства в партии "Справедливая Россия"

Олег Николаев уточнил, что покинул пост руководителя регионального отделения "Справедливой России", но при этом не выходил из партии

ТАСС, 20 мая. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, ранее покинувший пост руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", не отказывался от членства в партии, что не меняет его планов участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе врио главы региона.

Ранее пресс-служба Николаева сообщала о том, что врио главы региона вышел из партии "Справедливая Россия".

"Олег Николаев покинул пост руководителя регионального отделения "Справедливой России", но не выходил из партии. О планах отказаться от членства в партии пока информации нет, но участвовать в выборах Николаев намерен как самовыдвиженец", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Николаев сообщал ТАСС, что намерен участвовать в выборах руководителя республики в сентябре 2020 года как самовыдвиженец. Он отметил, что пока документы на участие в выборах не подавал.

Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии в январе 2020 года после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Теги
РоссияЧувашия
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