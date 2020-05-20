Врио главы Чувашии не отказывался от членства в партии "Справедливая Россия"

ТАСС, 20 мая. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, ранее покинувший пост руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", не отказывался от членства в партии, что не меняет его планов участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе врио главы региона.

Ранее пресс-служба Николаева сообщала о том, что врио главы региона вышел из партии "Справедливая Россия".

"Олег Николаев покинул пост руководителя регионального отделения "Справедливой России", но не выходил из партии. О планах отказаться от членства в партии пока информации нет, но участвовать в выборах Николаев намерен как самовыдвиженец", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Николаев сообщал ТАСС, что намерен участвовать в выборах руководителя республики в сентябре 2020 года как самовыдвиженец. Он отметил, что пока документы на участие в выборах не подавал.

Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии в январе 2020 года после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.