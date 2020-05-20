ЦИК одобрил проект порядка голосования на цифровых участках на выборах 13 сентября

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в среду принял за основу проекты порядка организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах в единый день голосования 13 сентября, а также использования технических средств для электронного голосования.

"Документы определяют организационные и технические особенности проведения голосования на цифровых избирательных участках. Мы уже многократно озвучивали - это создание дополнительных условий для реализации избирательного права граждан в РФ, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

По его словам, данные проекты предусматривают ряд новшеств. "На цифровых избирательных участках избиратели могут проголосовать и на выборах депутатов в региональные парламенты, ранее были только выборы в Госдуму и глав субъектов. А также заявления можно подать через многофункциональные центры (МФЦ), территориальные избирательные комиссии (ТИК) или участковые избирательные комиссии (УИК). Ранее у нас был только единый портал госуслуг", - отметил член ЦИК.

Он добавил, что заявления о желании проголосовать на цифровом участке можно подать через единый портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования.

"Если мы исходим из даты 13 сентября, то это с 29 июля по 9 сентября 2020 года. Через участковые избирательные комиссии [можно подать заявления] - не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования. Заявление, поданное через госуслуги, может быть отозвано не позднее чем за три дня до голосования", - подчеркнул Лопатин.

Он также напомнил, что ЦИК провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по цифровым участкам, по итогам которых была определена технология, на основе которой планируется провести голосование. "С учетом того, что поставщик увеличил стоимость организации каждого цифрового избирательного участка двукратно, если не больше, то очевидно, что будет принято решение о кардинальном сокращении применения цифровых участков на единый день голосования", - заключил член ЦИК.

О цифровых участках

Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла в третьем чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и в ходе выборов в органы госвласти субъектов РФ. Согласно законопроекту, эксперимент пройдет по всей России.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.