СФ одобрил закон об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве в 2020-2021 годах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве.

Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года, который предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 годах.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель должен будет подать соответствующее заявление. Подача заявления, а также участие в дистанционном голосовании будет осуществляться с использованием специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг Москвы. При этом, как подчеркивают разработчики документа, возможность голосования в традиционном формате сохраняется.

Закон уточняет понятие дистанционного электронного голосования, под которым понимается голосование без использования бумажного бюллетеня, через специальное программное обеспечение регионального портала госуслуг Москвы. Кроме того, документ предусматривает создание участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. Это будет коллегиальный орган, который обеспечивает организацию, осуществление и установление итогов такого голосования.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, подача заявления для участия в дистанционном электронном голосовании не лишает избирателя права участвовать в голосовании в общем порядке. "Механизм достаточно подробно расписан в данном законе. Таким образом, данный закон создает условия для дальнейшего тестового использования современных технологий в процессе голосования, что позволит установить дополнительные гарантии избирательных прав граждан", - сказал сенатор.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округ №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. В рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11 тыс. человек. Итоговая явка в ходе электронного голосования 8 сентября составила 92,3%.