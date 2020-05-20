Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Устанавливается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Документ также уточняет требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что теперь "при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество", а не только подпись.

Кроме того, законом снижается с 10% до 5% порог недействительных подписей избирателей, выявление которых может послужить основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов или в проведении референдума.

Выборы в условиях ЧС

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, в целях создания условий для максимального удобства и защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний при проведении выборов законом в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ либо на территориях двух и более муниципальных образований в нем "предусматривается право законодательного собрания субъекта РФ отложить выборы высшего должностного лица региона, если он избирается депутатами данного законодательного органа".

Помимо этого, устанавливается возможность проведения голосования вне помещений для голосования на территориях, пригодных к оборудованию для его проведения. В частности, на домовых территориях общего пользования. Согласно закону, такое голосование может быть проведено в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня выборов. Порядок и сроки проведения такого голосования в соответствии с законом устанавливаются Центральной избирательной комиссией РФ.

В целях создания максимального удобства и условий для защиты здоровья избирателей голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно. При этом оговаривается, что такое голосование может быть проведено не ранее чем за 15 дней до дня выборов, а его порядок установит ЦИК РФ.

"Также расширяется перечень уважительных причин, ввиду которых граждане могут пользоваться так называемым выездным голосованием. Кроме ситуации с болезнью или инвалидностью лица, сюда отнесены случаи, когда граждане не могут прибыть на участки в связи с необходимостью осуществлять уход за лицами, нуждающимися в этом ", - уточнил Полетаев. Он добавил, что таким образом законом закрепляются меры, направленные на создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, обеспечение удобства, доступности и безопасности проведения выборов.

В свою очередь глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратил внимание, что поправки закона не отменяют голосование посредством бюллетеней. "Наша с вами обязанность - создавать дополнительно механизмы реализации конституционных прав граждан. Поправки направлены на то, чтобы гражданам было удобно и комфортно, особенно в сложившейся сегодня ситуации", - сказал сенатор.

Он также указал, что возможность голосования по почте, которая широко обсуждалась в средствах массовой информации в связи с рассмотрением и принятием закона, уже предусмотрена действующим законодательством и ранее не вызывала никаких вопросов. "Мы знаем, что периодически различные государства используют такой способ голосования - по почте", - сказал Клишас.