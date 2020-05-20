Матвиенко считает слова Пушкова о важности СФ выступлением в защиту конституционного строя

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила высказывания сенатора Алексея Пушкова, раскритиковавшего предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать СФ, как выступление в защиту конституционного строя.

Как отметил Пушков на заседании в среду, верхняя палата парламента представляет население независимо от партийной принадлежности. "Позиция Совета Федерации жизненно необходима в вопросах войны и мира, введения войск, уточнение границ субъектов. Важнейший конституционный орган, ключевой институт в системе государственного устройства. Не думаю, что лидер ЛДПР не отдает себе в этом отчет", - сказал Пушков.

В ответ на это выступление первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил "запретить политические высказывания" в зале пленарных заседаний.

"Хочу сказать, что коллега Пушков никого не обвинял, не оскорблял. Очень корректно выступил в защиту конституционного строя РФ. Выступление было абсолютно не политизированным", - отреагировала Матвиенко.