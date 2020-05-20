Совфед одобрил закон, ограничивающий участие в выборах лиц с криминальным прошлым

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, ограничивающий право на участие в выборах россиян, совершивших отдельные виды преступлений средней тяжести, в том числе связанных с мошенничеством и растратой.

Закон расширяет перечень исключений из принципа всеобщности пассивного избирательного права и предусматривает, что не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. При этом соответствующие ограничения будут действовать в отношении граждан в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Как пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, речь идет о порядка 50 составов преступлений, связанных в том числе с мошенничеством, присвоением и растратой, с реабилитацией нацизма и пр. "Это позволит минимизировать возможность участия кандидатов с криминальным прошлым в выборах на государственные и муниципальные должности, требования к которым в условиях пандемии существенно возросли", - сказал сенатор.

Как отметил в свою очередь глава комитета Андрей Клишас, поскольку роль органов публичной власти будет возрастать, это нововведение "вполне закономерно". "Надо понимать, что это последовательная политика государства на ограничение возможности избираться в ораны государственной власти лиц с криминальным прошлым", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что в действующем законодательстве уже существует более широкий подход по ограничению права на замещение должностей в отношении лиц, имеющих или когда-либо имевших судимость в принципе, независимо от категории совершенного преступления. По словам Клишаса, в частности такое требование установлено в отношении судей, прокурорских работников, сотрудников полиции и Следственного комитета РФ. Парламентарий также напомнил, что в настоящее время не могут быть избраны россияне, осужденные к лишению свободы и имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за совершение преступлений экстремистской направленности.

Другие нововведения

Также законом закрепляется возможность голосования на избирательных участках и участках референдума, образованных на вокзалах и в аэропортах, избирателей, находящихся в указанных местах в день голосования, в случае подачи ими заявления.

Кроме того, устанавливаются нормы, определяющие порядок корректировки схемы избирательных округов в случае, если будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей. "Данная новелла обусловлена существующими в настоящее время процессами внутренней миграции и направлена на обеспечение равенства избирательных прав граждан", - сказал Полетаев.

Помимо этого, предусматривается возможность установления законом обязанности редакций государственных или муниципальных периодических печатных изданий (соответственно уровню выборов и референдума) публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и фондов референдума.

Устанавливается, что заявление избирателя или участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Сенатор добавил, что также законом вносятся изменения уточняющего характера в связи с установлением нового вида муниципального образования, утвержденного законом в прошлом году, - муниципального округа.

"Вносимые изменения направлены на создание максимального удобства для голосования граждан, а также обеспечение основополагающих принципов избирательного законодательства", - сказал первый зампред комитета по законодательству.