Захарова: у Польши нет стратегического видения, если она считает Россию главной угрозой

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Руководство Польши демонстрирует отсутствие стратегического видения, продолжая считать Россию главной угрозой. Об этом в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

В этой связи дипломат обратила внимание на комментарий лауреата Нобелевской премии мира, бывшего президента Польши Леха Валенсы в интервью ТАСС относительно новой стратегии национальной безопасности Польши, в которой Россия названа главной угрозой. "Они не думают наперед. У них нет идей. Они на старых основах хотят что-то там строить", - процитировала Захарова слова Валенсы.

"Абсолютно точно сказано! Использование старых выкроек времен холодной войны свидетельствует об отсутствии стратегического видения", - подчеркнула она.

12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал обновленную стратегию национальной безопасности. В тексте документа Россия названа главной угрозой Варшаве.