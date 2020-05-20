МИД России: год Зеленского у власти не привел к кардинальным изменениям в Донбассе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Урегулирование в Донбассе не продвинулось вперед за год пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с годовщиной вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

"На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что "не боится принимать сложные решения" и "без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. - С тех пор кардинальных перемен не произошло".

Как добавили в министерстве иностранных дел, хотя первые шаги украинского лидера внушали надежду, "судя по всему, они были нужны Зеленскому лишь для того, чтобы добиться созыва в Париже саммита в "нормандском формате".

"Последующие события продемонстрировали отсутствие у нынешних властей политической воли к выполнению минских соглашений, - подчеркнули в министерстве. - Сегодня в Киеве звучат заявления об их "ничтожности", поиске альтернативы "Минску" и некоем "Плане Б". Не торопятся в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита".

Невыполненные обещания

В министерстве напомнили, что, приходя к власти, Зеленский обещал избавить украинцев от наследия предыдущего президента Петра Порошенко, начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему. Немало слов им тогда было сказано о необходимости преодоления раскола в обществе, "умения жить друг с другом, несмотря на разногласия", указали в МИД РФ.

"Однако прошедший год показал, что все это были декларации о благих намерениях. По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть; не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 годов, политические убийства и иные преступления прежнего режима, добавили в МИД РФ.

Копятся также экономические проблемы, растет социальная напряженность. Вопреки подавляющему мнению населения Украины продвигается земельная реформа, массово нарушаются права и свободы человека, отметили в министерстве. Как указали в МИД РФ, продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия, на что и был нацелен законопроект о медиа, прошедший в Верховной раде первое чтение.

Как отметили в МИД РФ, от своего предшественника нынешний президент "унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать".

Курс на конфронтацию

"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В министерстве напомнили, что Украиной вводятся новые санкции против российских граждан и юридических лиц, причем "стремление наказать Россию доходит до абсурда". "Год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие. В деле санкций он превзошел своего предшественника по креативу", - добавили там. В министерстве напомнили о включении в санкционные списки Эрмитажа, Музея имени А.С. Пушкина, МГУ имени Ломоносова, другие образовательные и научные учреждения.

"Печально, но сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, возводится, как и при Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает", - указали в министерстве.