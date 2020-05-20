Главы МИД РФ и Австралии обсудили вопрос расследования катастрофы Boeing в Донбассе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в среду в телефонном разговоре с главой МИД Австралии Марис Пейн готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами по расследованию крушения Boeing в Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Пейн затронула вопрос о продолжающемся расследовании катастрофы рейса МН17 в небе над Украиной в июле 2014 года. Лавров отметил, что Россия распространяет в ООН развернутый документ с фактами, показывающими серьезные проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ), чья деятельность не отвечает высоким требованиям, содержащимся в резолюции СБ ООН 2166, - информировали в дипведомстве.

"Подтверждена готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения конкретных ответов на многочисленные вопросы, поставленные в ходе сотрудничества с ССГ", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы российско-австралийских отношений с акцентом на развитие в прагматичном ключе сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также проблематику международного взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Стороны отметили заинтересованность в развитии политического диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств, в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота и обеспечении его более сбалансированного характера. Также министры условились интенсифицировать консультации по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Беседа состоялась по инициативе австралийской стороны.