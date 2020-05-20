Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что глава Татарстана Рустам Минниханов должен вновь баллотироваться на этот пост на ближайших выборах.

"Я знаю, что они [полномочия Минниханова] истекают. Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - обратился глава государства к руководителю Татарстана в среду на двусторонней рабочей встрече в режиме видеоконференции.

Президент поблагодарил Минниханова за предыдущий период работы и пожелал ему успехов на следующий период. "В контакте будем", - пообещал Путин. Минниханов поблагодарил главу государства за доверие.

Вопрос занятости

Президент также поручил Минниханову особое внимание уделить вопросу числа временно безработных людей.

"Вопрос социального характера - это рост временно неработающих людей. Надо обратить на это особое внимание. Прошу вас иметь это ввиду", - поручил Путин.

Президент РФ пообещал, что внимание этой теме будет уделяться и на федеральном уровне. "В ближайшее время я проведу совещание специальное по этому вопросу. Но и на региональном уровне, в том числе на республиканском, нужно обращать на это особое внимание", - заключил он.

О главе Татарстана

4 февраля 2010 года Государственный совет единогласно утвердил Рустама Минниханова на посту президента Республики Татарстан. Церемония вступления в должность состоялась 25 марта того же года. 24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий Рустама Минниханова президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики. В единый день голосования 13 сентября 2015 года Рустам Минниханов победил на выборах президента республики (был выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 94,40% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, получил 2,56%. 18 сентября того же года Рустам Минниханов официально вступил в должность.