Врио губернатора Иркутской области решил участвовать в выборах главы региона

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение участвовать в выборах главы региона, которые должны состояться в сентябре 2020 года. Об этом он сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Во время встречи с главными врачами [медучреждений] области директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Викторович Шпрах от лица всех медиков задал мне важный вопрос: собираюсь ли я выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы. Мой дед, герой войны, научил меня главному: все, что ты делаешь, делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области", - написал Кобзев.

Он не уточнил, как намерен баллотироваться - в порядке самовыдвижения или от политической партии.

Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года после того, как в отставку подал коммунист Сергей Левченко, возглавлявший регион с сентября 2015 года. До этого Кобзев работал заместителем главы МЧС России.

В среду Законодательное собрание Иркутской области приняло законопроект, в соответствии с которым в выборах губернатора региона могут участвовать самовыдвиженцы. Ранее кандидатов могли выдвинуть только политические партии или другие избирательные объединения.