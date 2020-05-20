Путин поручил к 31 мая принять меры для пересечения гражданами границы РФ и Азербайджана

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 31 мая обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана для организации пересечения гражданами двух стран российско-азербайджанской границы в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Министерству внутренних дел, Федеральной службе безопасности, Министерству иностранных дел, Роспотребнадзору при участии правительства Республики Дагестан обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана в целях организации пересечения гражданами двух стран российско-азербайджанского участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности", - говорится в тексте поручения.

При этом Путин поручил предусмотреть "соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Доклад по этому вопросу президент ждет до 31 мая 2020 года.

Ситуация на границе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана.

Ранее в понедельник глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии государственную границу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что скопление людей, не имеющих возможности вернуться из России домой, на границе Дагестана с Азербайджаном осложняет ситуацию с коронавирусом в этом субъекте РФ.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане. В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса.