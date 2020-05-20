Небензя призвал Палестину и Израиль избегать шагов, угрожающих двугосударственному решению

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Россия призывает Палестину и Израиль избегать любых односторонних шагов, которые угрожают двугосударственному решению. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

"Президент Аббас объявил вчера, что палестинские власти освобождают себя от своих обязательств согласно мирному плану Осло, в результате путь к двугосударственному решению может быть закрыт", - сказал он.

"Не видим никакой альтернативы двугосударственному решению, при котором две страны мирно существуют бок о бок, - подчеркнул дипломат. - Поэтому вновь призываем стороны отказаться от любых односторонних шагов, которые подрывают возможности такого решения".

Дипломат сообщил, что Россия как член ближневосточного квартета готова к проведению его встречи с участием стран региона. "Мы готовы работать с ключевыми региональными странами и провести встречу квартета с их участием", - сказал он. К активизации усилий квартета призвал спецкоординатор ООН Николай Младенов.

Президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.