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Палестино-израильский конфликт
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Небензя призвал Палестину и Израиль избегать шагов, угрожающих двугосударственному решению

РФ готова провести встречу ближневосточного квартета с участием стран региона, заявил постпред России при ООН

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Россия призывает Палестину и Израиль избегать любых односторонних шагов, которые угрожают двугосударственному решению. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

"Президент Аббас объявил вчера, что палестинские власти освобождают себя от своих обязательств согласно мирному плану Осло, в результате путь к двугосударственному решению может быть закрыт", - сказал он.

"Не видим никакой альтернативы двугосударственному решению, при котором две страны мирно существуют бок о бок, - подчеркнул дипломат. - Поэтому вновь призываем стороны отказаться от любых односторонних шагов, которые подрывают возможности такого решения".

Дипломат сообщил, что Россия как член ближневосточного квартета готова к проведению его встречи с участием стран региона. "Мы готовы работать с ключевыми региональными странами и провести встречу квартета с их участием", - сказал он. К активизации усилий квартета призвал спецкоординатор ООН Николай Младенов.

Президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНебензя, Василий Алексеевич
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