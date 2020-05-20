Мишустин назначил Милоша Вагнера заместителем главы Роскомнадзора

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера на должность заместителя руководителя Роскомнадзора. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Вагнера Милоша Эдуардовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.

Ранее Мишустин освободил от занимаемых должностей заместителей руководителя ведомства Александра Панкова и Антонину Приезжеву по их просьбе. В марте Роскомнадзор возглавил Андрей Липов.