В СФ предлагают вывести медицинские маски и оборудование из-под действия контрсанкций РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам готовит поправки в закон о контрсанкциях, выводящие из-под ответных санкционных мер РФ ряд товаров первой необходимости, в том числе медицинские маски, оборудование и защитную одежду. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета Константин Косачев.

"Законопроект готовится. Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления, такие как медицинские маски, защитная одежда, оборудование и так далее. Когда речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию", - сказал Косачев. Он добавил, что перечень такой продукции будет определяться правительством.

Косачев подчеркнул, что в нынешней редакции закона речь идет только о товарах, аналоги которых в принципе не производятся в России.

Ранее Косачев сообщил ТАСС, что рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии проанализирует в числе прочих применение закона о контрсанкциях.

В среду рабочая группа Совфеда направила ряд предложений в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, копия документа есть в распоряжении ТАСС. В частности, сенаторы предлагают исключить риск возникновения дефицита жизненно необходимых товаров или компонентов для их производства на территории РФ. Для этого, как считают в СФ, нужно вывести данные товары из-под действия контрсанкций.

О законе

В 2018 году был принят закон об ответных мерах на ограничительную политику Запада в отношении России. Изначально инициатива, внесенная руководством Госдумы, предусматривала запрет на поставки из США и стран, поддерживающих антироссийский курс Вашингтона, промышленных товаров, лекарств, продукции высокотехнологичных отраслей. Однако такая трактовка вызвала ряд вопросов и опасений со стороны делового, научного и экспертного сообщества. Депутаты решили пойти на компромисс и провести расширенные консультации по доработке законопроекта еще до утверждения его концепции.

В результате достигнутого консенсуса, зафиксированного отдельно в постановлении при принятии инициативы в первом чтением, было решено отойти от конкретизации отдельных отраслей и сфер применения российских контрсанкций. В окончательной редакции правительству были даны широкие полномочия по введению ответных мер в отношении американских товаров и услуг.