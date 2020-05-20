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Лавров и глава ПРООН подпишут на онлайн-встрече меморандум о пополнении Трастового фонда

Предполагается, что первый транш будет ориентирован на оказание помощи приоритетным странам в целях преодоления негативных последствий пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер подпишут в четверг в ходе онлайн-встречи меморандум о пополнении Трастового фонда Россия - ПРООН в целях развития. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Должно состояться подписание меморандума о пополнении Трастового фонда Россия - ПРООН в целях развития в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

Предполагается, что первый транш в контексте пополнения фонда будет ориентирован на оказание помощи приоритетным странам в целях преодоления негативных последствий пандемии коронавируса, отметили на Смоленской площади.

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