Лавров и глава ПРООН подпишут на онлайн-встрече меморандум о пополнении Трастового фонда

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер подпишут в четверг в ходе онлайн-встречи меморандум о пополнении Трастового фонда Россия - ПРООН в целях развития. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Должно состояться подписание меморандума о пополнении Трастового фонда Россия - ПРООН в целях развития в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

Предполагается, что первый транш в контексте пополнения фонда будет ориентирован на оказание помощи приоритетным странам в целях преодоления негативных последствий пандемии коронавируса, отметили на Смоленской площади.