В Концепции безопасности России учтут стремление манипулировать сознанием из-за границ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стремление отдельных государств манипулировать общественным сознанием в своих целях - одна из внешних угроз, которая будет включена в Концепцию общественной безопасности РФ до 2030 года. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Он отметил, что со временем "наряду с ранее определенными появляются новые вызовы и угрозы общественной безопасности, которые найдут свое закрепление в проекте Концепции общественной безопасности в Российской Федерации на период до 2030 года". "В частности, к внешним вызовам общественной безопасности проектом отнесено стремление отдельных государств использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием", - сказал Гребенкин.

По его словам, "к угрозам общественной безопасности отнесена деятельность радикальных общественных объединений, группировок и частных лиц, направленная на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Еще одна угроза - "деятельность преступных организаций, группировок и частных лиц, связанная с вовлечением несовершеннолетних в противоправные процессы". "В качестве отдельной угрозы выделяется противоправное использование информационных и коммуникационных технологий", - уточнил замсекретаря СБ.

Он полагает, что "своевременное принятие и надлежащее выполнение Концепции общественной безопасности послужит надежной основой для эффективного достижения задач, определяемых данным документом стратегического планирования, приоритетной из которых является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина".