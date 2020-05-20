В МИД России назвали дискриминацией удаление аккаунта телеканала "Крым-24" на YouTube

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Удаление аккаунтов телеканала "Крым-24" и информагентств Anna News и News Front видеохостингом YouTube - это акт дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке, - отметили в министерстве. - Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений".

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на эти вопиющие факты", - добавили в МИД РФ.