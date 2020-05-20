Лавров подтвердил главе МИД Израиля готовность РФ помогать ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в среду с главой МИД Израиля Габи Ашкенази подтвердил готовность РФ вместе с другими участниками "Ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН) продолжать содействовать перезапуску мирного процесса через диалог между палестинцами и израильтянами. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании. С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе", - указали в МИД РФ.

Главы дипведомств двух стран также обсудили положение дел в Сирии. "В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии подчеркивалась необходимость ее нормализации политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - добавили в министерстве.

Кроме того, "был затронут ряд других международных и региональных проблем, в том числе в контексте многостороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом". Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвердив заинтересованность в наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, отметили на Смоленской площади.

Также была "акцентирована обоюдная заинтересованность в продолжении совместных усилий по противодействию попыткам переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая отрицание трагедии Холокоста".

В МИД РФ подчеркнули, что Лавров и Ашкенази условились поддерживать тесные контакты. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.